Montella, l’ex tecnico del Milan rinnova con la Turchia! Tutti i dettagli dell’accordo

Montella, il tecnico ex Milan si lega alla Turchia fino al 30 giugno del 2028: tutti i dettagli del nuovo accordo

“Sono molto emozionato, felice per questo nuovo contratto. Ho iniziato il 21 settembre, è un giorno molto speciale. Il 21 settembre è il compleanno di mio padre. Ho accettato questo incarico in un giorno molto speciale.” Con queste parole, un raggiante Vincenzo Montella, l’allenatore che ha ridato smalto alla nazionale turca, ha commentato il suo rinnovo contrattuale fino al 2028. Un accordo che non solo certifica l’eccellente lavoro svolto alla guida della squadra, ma proietta l’Aeroplanino verso nuovi traguardi ambiziosi.

Montella, l’ex attaccante noto per il suo istinto da goleador, ha assunto l’incarico nel 2023 e ha saputo imprimere un’identità forte, un’organizzazione impeccabile e uno spirito competitivo ineguagliabile. Sotto la sua gestione, la Turchia ha compiuto passi da gigante, raggiungendo i quarti di finale di Euro 2024 e conquistando la promozione nella Lega A di Nations League. Il suo gioco propositivo e la valorizzazione di giovani talenti cristallini come Arda Güler, il centrocampista offensivo del Real Madrid, e Kenan Yıldız, l’attaccante dinamico della Juventus, sono stati elementi chiave di questo successo.

Nonostante qualche isolata critica, la coerenza di Montella e la sua capacità di creare un gruppo unito, puntando su una fase offensiva dinamica e un sistema di gioco flessibile, sono state ampiamente apprezzate sia dai vertici federali che dai tifosi turchi. Il rinnovo è un chiaro segnale di fiducia, che conferma la volontà della Federazione turca di dare continuità a un progetto tecnico serio in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2026 e agli Europei 2028.

La Carriera da Allenatore: Dalla Roma alla Turchia, un Percorso di Successo

Dopo una brillante carriera da calciatore, Montella ha intrapreso il percorso da allenatore nel 2011, guidando la Roma ad interim, per poi approdare a Catania. Le sue esperienze più significative sono state sulla panchina della Fiorentina (2012-2015), condotta a tre quarti posti consecutivi e a una semifinale di Europa League, e del Milan, con cui ha vinto una Supercoppa nel 2016, regalando un trofeo ai rossoneri. Successivamente, ha guidato anche Siviglia, Sampdoria e Adana Demirspor, dove ha ottenuto risultati sorprendenti. Con la nazionale turca, Montella sembra aver finalmente trovato la sua dimensione ideale, costruendo un futuro brillante per il calcio turco.