Montella a DAZN: «Non so se questo Milan è più forte di quello dello Scudetto. Pioli però faceva una cosa»

Vincenzo Montella, ct della Turchia ed ex allenatore del Milan, presente nel post partita di Cagliari–Juventus negli studi di DAZN, ha parlato così della differenza tra Pioli e Conceicao:

LE PAROLE – «Non so se questo Milan è più forte di quello dello Scudetto. Pioli ha fatto un lavoro straordinario al Milan, trovando la chiave giusta per entrare nella testa e nell’anima dei giocatori. Conceicao? Io mi approccio in maniera diversa ai giocatori».