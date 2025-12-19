News
Mondiali, il montepremi il più ricco di sempre: saranno ben 727 milioni di dollari! Ecco la cifra che otterrà la nazionale vincente
Il Consiglio della FIFA, riunito a Doha alla vigilia della finale di Coppa Intercontinentale, ha approvato un piano finanziario senza precedenti per la Coppa del Mondo 2026. Il contributo totale salirà alla cifra record di 727 milioni di dollari, con un balzo del 50% rispetto all’edizione di Qatar 2022. Come dichiarato dal Presidente Gianni Infantino, questo torneo sarà “rivoluzionario” non solo per il formato a 48 squadre, ma per l’impatto economico sull’intera comunità calcistica mondiale.
Mondiali, Il nuovo montepremi: dai Campioni agli esordienti
La quota destinata esclusivamente ai premi per le 48 nazionali ammonta a 655 milioni di dollari. La nazionale che alzerà al cielo la coppa riceverà ben 50 milioni di dollari, mentre la finalista sconfitta si consolerà con 33 milioni. Seguono i premi per il terzo posto (29 milioni) e il quarto posto (27 milioni).
Per le squadre che si fermeranno ai turni precedenti, la ripartizione resta comunque molto ricca: le eliminate ai quarti di finale incasseranno 19 milioni, quelle agli ottavi 15 milioni, mentre per le posizioni tra il 17° e il 32° posto sono previsti 11 milioni. Anche le squadre che usciranno nella prima fase (33°-48° posto) porteranno a casa 9 milioni di dollari.
Mondiali, Garanzia minima per ogni Federazione
Oltre ai premi per i risultati sul campo, la FIFA ha stanziato 1,5 milioni di dollari per ogni squadra qualificata a copertura dei costi di preparazione. Grazie a questo bonus iniziale, ogni Federazione partecipante ha la certezza matematica di incassare almeno 10,5 milioni di dollari complessivi, garantendo stabilità economica anche alle nazioni calcisticamente emergenti che prenderanno parte alla rassegna iridata.