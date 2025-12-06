Mondiali Italia, svelato il calendario ufficiale: ecco dove giocherebbero gli Azzurri in caso di qualificazione

Mondiali Italia, è stato svelato il calendario ufficiale: ecco dove andrebbero gli Azzurri in caso di qualificazione

È stato svelato il calendario completo della Coppa del Mondo 2026, che si terrà dall’11 giugno al 19 luglio. Se la Nazionale di Gattuso riuscirà a superare gli spareggi, sarà inserita nel Gruppo B, affrontando un girone che presenta notevoli sfide logistiche a causa delle lunghe distanze tra le sedi di gioco in Nord America. L’esordio degli Azzurri è previsto per venerdì 12 giugno a Toronto, in Canada, contro la squadra ospitante. La seconda partita del girone si sposterà in California, con l’Italia che sfiderà la Svizzera a Los Angeles giovedì 18 giugno. La fase a gironi si concluderebbe poi mercoledì 24 giugno a Seattle, dove gli Azzurri affronterebbero il Qatar in contemporanea con Canada-Svizzera.

Mondiali Italia, le Sfide Logistiche Oltre il Campo

Nonostante l’utilizzo dell’aereo, le distanze da coprire sono considerevoli e rappresentano una potenziale insidia per la preparazione fisica. Tra il debutto a Toronto e la seconda gara a Los Angeles intercorrono circa 4000 chilometri e un cambio di tre ore di fuso orario. Dalla California a Seattle, sede dell’ultima partita, si dovranno affrontare altri 1800 chilometri. La gestione di questi spostamenti, fusi orari e lunghi viaggi aerei sarà una componente cruciale per il successo dell’Italia in questo Mondiale itinerante.