Mondiali 2034, ufficiale la scelta della sede: ecco dove si disputerà la Rassegna Iridata

Mondiali 2034, è stata ufficializzata la scelta della sede dell’edizione che si disputerà tra 10 anni: tocca all’Arabia Saudita

’Arabia Saudita sarà il paese ospitante dei Mondiali 2034. È arrivata oggi, mercoledì 11 dicembre 2024, l’ufficialità per quanto riguarda l’organizzazione della Coppa del Mondo che si giocherà esattamente tra 10 anni.

In realtà non c’erano molti dubbi poiché l’Arabia era l’unica squadra candidata per la rassegna mondiale del 2034 dunque è più da considerarsi una vera e propria conferma piuttosto che una sorpresa. Da capire quanti calciatori del Milan faranno parte dell’evento.