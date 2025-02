Condividi via email

Moncada rompe il silenzio: «Questa squadra è più forte di quella dello scudetto? Dico questo». Le ultimissime notizie

Intervenuto a pochi minuti dall’inizio del match del Milan contro il Torino il DT Moncada ha parlato a DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni di risposta ad una recente frase di Ibrahimovic.

PAROLE – «Questa squadra più forte di quella dello scudetto? Non so se era più forte. Abbiamo cambiato tanto ed era tre anni fa, difficile fare un paragone: abbiamo più opzioni, abbiamo una panchina più importante. La squadra è interessante e per quella dello scudetto abbiamo lavorato tre anni, questa squadra l’abbiamo cominciata l’anno scorso».