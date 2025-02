Moncada a DAZN: «Dobbiamo rialzarci subito, mercato fatto di comune accordo con Conceicao. Sul quarto posto...»

Moncada, DT del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di questo pomeriggio contro il Torino: le dichiarazioni

Intervenuto a DAZN prima di Torino-Milan, Moncada, DT dei rossoneri, ha dichiarato:

PAROLE – «Dopo una partita così è molto difficile, siamo delusi. Siamo tornati a Mialnello abbiamo parlato con i giocatori, individualmente, anche con lo staff e il mister. È importante stare con loro, anche oggi abbiamo parlato in albergo. Siamo insieme, dobbiamo fare molto meglio e fare qualcosa di importante oggi e giovedì. Sai come lavoriamo, per trovare soluzioni sempre: devo farlo con il mister. Ho parlato con lui e visto tanti video: è sempre importante il lavoro insieme, come abbiamo fatto con Fonseca prima. Questa squadra più forte di quella dello scudetto? Non so se era più forte. Abbiamo cambiato tanto ed era tre anni fa, difficile fare un paragone: abbiamo più opzioni, abbiamo una panchina più importante. La squadra è interessante e per quella dello scudetto abbiamo lavorato tre anni, questa squadra l’abbiamo cominciata l’anno scorso. Quarto posto? Dobbiamo raggiungere questo obiettivo, le altre hanno perso punti: dobbiamo vincere stasera e anche giovedì è molto importante. Abbiamo chance, motivazione e vogliamo tornare subito».