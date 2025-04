Moncada non le manda a dire: «Non siamo soddisfatti di questa stagione anche se per noi è importante questa cosa». Le sue recenti parole

Intervenuto a DAZN prima di Venezia-Milan, Moncada, DT dei rossoneri, ha fatto il punto sulla stagione attualmente in corso.

PAROLE – «Non siamo soddisfatti e non siamo contenti della classifica, vogliamo fare sempre di più. Vincere trofei per noi è molto importante, vogliamo vincere la Coppa Italia che sarebbe il secondo trofeo e anche perché è l’unico modo per arrivare in Europa».