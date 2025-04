Moncada a DAZN: «Vogliamo vincere la Coppa Italia, sarebbe il secondo trofeo e andremmo in Europa. Su Jovic e il nuovo DS...»

Moncada, DT del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro il Venezia in programma alle 12.30: le dichiarazioni

Intervenuto a DAZN prima di Venezia-Milan, Moncada, DT dei rossoneri, ha dichiarato:

PAROLE – «Non siamo soddisfatti e non siamo contenti della classifica, vogliamo fare sempre di più. Vincere trofei per noi è molto importante, vogliamo vincere la Coppa Italia che sarebbe il secondo trofeo e anche perché è l’unico modo per arrivare in Europa. Allenatore? Siamo molto contenti, in questi mesi il mister ha portato qualcosa di importante a Milanello. Lavoriamo bene insieme. Parliamo sempre di risultati, ma vediamo anche le prestazioni. Abbiamo una struttura, siamo l’AC Milan, c’è gente che lavora, sì, pensiamo ad un nuovo DS per uno step in più ma abbiamo già una buona struttura. Jovic lavora bene, ha lavorato con il mister per arrivare a questo livello. Siamo contenti di lui e speriamo faccia bene anche nelle prossime partite. Abbiamo sotto controllo il suo contratto ed il suo rinnovo».