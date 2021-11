Sissoko: «Napoli e Milan sono avanti, ma la Juve...»

Mohamed Sissoko, ex centrocampista della Juve, ha analizzato l’attuale momento del club bianconero a Juventusnews24

«Per la Champions penso sia ancora troppo presto, non è il momento di parlarne in questa stagione. Riguardo lo scudetto, invece, non sarei così pessimista. E’ vero che, adesso, Napoli e Milan sono avanti in classifica, ma la Juve è allo stesso livello di queste squadre, se non superiroe, e i conti con i giocatori importanti si fanno soltanto alla fine. Al termine della stagione vedremo chi sarà stato il più forte».

