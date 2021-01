Moggi: «Mandzukic? Con un contratto di soli 6 mesi lo vedrei molto male»

Moggi ha parlato a Tmw, ovviamente gli argomenti sono tre, il campionato, il calciomercato e poi la gara di stasera tra inter e Juve

MILAN INFERIORE NEL COMPLESSO- «Il Milan lo vedo inferiore anche se ha giocatori importanti in vari settori. Donnarumma è tra i migliori, Theo Hernandez pure, Kessie e Calhanoglu idem. Attorno a loro e a Ibra ruotano dei giovani pieni di autostima. L’Inter quando vinceva contro la Roma ha dato segnali di mancanza di autostima non attaccando più. Le differenze sono queste. Però il gruppo di Inter e Juve è più forte».

SU MANDZUKIC- «Mandzukic? Se dovesse fare un contratto di sei mesi lo vedrei molto male. Se invece andasse al Milan per un anno e mezzo potrei dire che si sente ancora in forze per fare qualcosa di buono: è un professionista vero, ma non gioca da un anno e mezzo».