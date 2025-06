Modric al bivio: ultime danze con il Real Madrid, il Milan lo aspetta a braccia aperte

Modric, il prossimo acquisto del Milan si appresta a salutare il Real Madrid: ultima gara contro la Juve martedì nel Mondiale per Club?

L’aria che si respira in casa Real Madrid è intrisa di adrenalina e attesa. Con l’inizio della fase a eliminazione diretta del Mondiale per Club, ogni partita potrebbe segnare la fine di un’era per uno dei più grandi centrocampisti della storia recente: Luka Modric. Il talentuoso croato, che il prossimo 9 settembre spegnerà 40 candeline, si trova a un bivio cruciale della sua carriera. Ma mentre i Blancos sono concentrati sulla caccia al titolo, c’è una squadra in Italia che osserva con enorme interesse gli sviluppi: il calciomercato Milan.

Il destino di Modric al Real Madrid sembra ormai segnato, con il Milan che si prepara ad accogliere il fuoriclasse croato. Le voci di un trasferimento si sono rincorse per mesi, e ora sembrano aver trovato una conferma definitiva. L’accordo tra Modric e il club rossonero è stato già raggiunto, e l’ufficialità dovrebbe arrivare subito dopo la conclusione del Mondiale per Club. Il direttore sportivo Igli Tare, in una recente conferenza stampa, ha praticamente confermato l’imminente approdo di Modric a Milano, sottolineando l’importanza di questo acquisto per le ambizioni del Diavolo.

Ma prima di voltare pagina, c’è un’ultima, intensa sfida che attende Modric con la maglia del Real. L’esordio nella fase a eliminazione diretta vedrà i campioni in carica affrontare la Juventus negli ottavi di finale. Una partita dal sapore di grande classica europea, dove Modric sarà chiamato a dare il suo ennesimo contributo di esperienza e classe. La posta in gioco è altissima: la vincente di questo affascinante scontro si scontrerà sabato 5 luglio con la squadra che uscirà vincitrice dal match tra Borussia Dortmund e Monterrey.

Il cammino verso la gloria è irto di ostacoli. Un’eventuale semifinale è già in calendario per il 9 luglio, e vedrebbe il Real Madrid (o chi per esso) sfidare una tra le potenze del calcio mondiale come Paris Saint-Germain, Inter Miami, Flamengo o Bayern Monaco. Ogni gara sarà una vera e propria finale, un banco di prova durissimo per un giocatore che, nonostante l’età, continua a dimostrare una forma fisica invidiabile e una visione di gioco fuori dal comune.

Il culmine di questa avventura è fissato per il 13 luglio, data della finalissima a New York. Qui, la vincente della parte del tabellone del Real Madrid si misurerà con una delle big provenienti dall’altra metà: Inter, Fluminense, Manchester City, Al Hilal, Palmeiras o Chelsea. Un palcoscenico globale per l’ultimo ballo di Modric con la camiseta blanca.

È incredibile pensare che Modric, a quasi 40 anni, abbia appena raggiunto un traguardo pazzesco in questa stagione: ben 60 partite disputate con il Real Madrid. A queste si aggiungono le 10 presenze con la sua nazionale croata, a testimonianza di una longevità e una dedizione al calcio che hanno pochi eguali. Un numero che evidenzia la sua straordinaria integrità fisica e la sua indispensabile centralità nel progetto Real Madrid, almeno fino a oggi.

Il Milan sa di fare un affare d’oro. Portarsi a casa un giocatore di tale calibro, ancora in grado di fare la differenza ai massimi livelli, è un colpo da maestro. Le visite mediche, che Modric affronterà al termine del Mondiale per Club, saranno solo una formalità per sancire l’inizio di una nuova, emozionante avventura in Serie A. Il tifo rossonero è già in fermento, pronto ad accogliere il suo nuovo maestro del centrocampo.