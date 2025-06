Modric: un colpo da novanta per il Milan che sogna in grande. Il retroscena con Tare fa impazzire i tifosi

Modric, il centrocampista croato, primo rinforzo estivo del Milan, ha chiesto a Tare una squadra da subito competitiva per lo scudetto

L’aria di Milano si fa elettrica, e il motivo ha un nome che risuona come una leggenda nel panorama calcistico mondiale: Luka Modrić. Il centrocampista croato, icona del Real Madrid e vincitore di sette Champions League – un traguardo straordinario che pochi possono vantare – è a un passo dal vestire la maglia rossonera, pronto a intraprendere una nuova, affascinante sfida in Serie A. Questo colpo di mercato non ha bisogno di presentazioni; è un’operazione che promette di innalzare drasticamente il livello tecnico e, ancor più cruciale, la mentalità vincente all’interno della squadra di Allegri.

La conferma dell’imminente arrivo di Modrić è giunta direttamente da Igli Tare, il direttore sportivo del Milan, durante un incontro con la stampa tenutosi nella sede del club, un’informazione cruciale per la credibilità della notizia. Le parole di Tare sono state chiare e cariche di entusiasmo: “La prima cosa che mi ha chiesto Modrić è se saremo una squadra costruita per vincere il campionato. Parliamo di un campione che ha vinto sette Champions League. Ho capito subito che vuole venire a fare il protagonista.” Questa dichiarazione svela la straordinaria ambizione del calciatore croato, un dettaglio fondamentale che sottolinea la sua sete di successi, ben oltre una semplice passerella di fine carriera.

Modrić, nato nel 1985, non è interessato a un ritiro dorato, ma a un progetto sportivo solido e ambizioso. Il Milan lo desidera ardentemente come uomo guida per un centrocampo che, seppur giovane e talentuoso, necessita di un faro di esperienza, equilibrio e leadership. La sua capacità di trasmettere una mentalità vincente è quasi unica, un asset inestimabile per qualsiasi squadra. Tare ha rincarato la dose, evidenziando il valore intrinseco del suo arrivo: “Sarà fondamentale per quello che trasmetterà alla squadra a livello di personalità e leadership. Anche per lui sarebbe una bella cosa fare una stagione da protagonista, tenendo conto che c’è anche il Mondiale.” Questo significa che Modrić non solo è un campione in campo, ma anche un mentore in grado di influenzare positivamente l’intero spogliatoio.

L’operazione Modrić rappresenta per il calciomercato Milan un’iniziativa di altissimo profilo, destinata a rafforzare la rosa non solo dal punto di vista meramente tecnico, ma anche da una prospettiva umana e professionale. Il suo spirito da fuoriclasse assoluto, dimostrato per anni ai massimi livelli con il Real Madrid, è ciò che il Milan cerca per consolidare le proprie ambizioni. Con Modrić, il club rossonero non acquisisce solo un calciatore, ma un simbolo di eccellenza e determinazione, un elemento chiave per qualsiasi strategia di successo. Questo trasferimento potrebbe davvero segnare un punto di svolta per il Milan, proiettandolo verso nuovi, entusiasmanti orizzonti nella prossima stagione di Serie A.