Modric non ce la fa, niente miracolo per Genoa Milan: non è ancora pronto

Modric non recupera per Genoa Milan, si spengono anche le ultime speranze di vedere il centrocampista croato in campo al Ferraris

In questi ultimi giorni era circolata la notizia di poter vedere il rientro di Luka Modric allo Stadio Luigi Ferraris per la 37esima giornata di campionato. Il croato è rimasto fermo ai box dallo scontro avuto con Manuel Locatelli nella gara contro la Juventus.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport però il classe 1985 non sarà ancora pronto per rientrare in campo nella sfida contro il Genoa. Si spengono le ultime speranze per Massimiliano Allegri di ritrovare il proprio metronomo.

Gli esami strumentali per capire a che punto è la guarigione sono previsti per la prossima settimana. Se dopo questi controlli avrà il via libera per intensificare il ritmo degli allenamenti allora potrebbe giocare l’ultimissima a San Siro contro il Cagliari.

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