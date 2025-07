Il Paris Saint-Germain domina il Real Madrid nella semifinale del Mondiale per Club: finisce 4-0. Modric pronto per il Milan

Il PSG è la seconda finalista del Mondiale per Club: secco 4-0 al Real Madrid. Luka Modric lascia il Real Madrid ed è pronto per il Milan

Il Paris Saint-Germain continua a macinare vittorie, dimostrandosi ingiocabile in questo finale di stagione. La squadra di Luis Enrique ha annichilito il Real Madrid di Xabi Alonso con un netto 4-0 nella semifinale del Mondiale per Club, giocata al MetLife Stadium di New York City. Questo risultato, interrotto solo da un singolare incidente di percorso contro il Botafogo nella seconda giornata della competizione, conferma lo status di schiacciasassi del PSG. La fonte di questa straordinaria prestazione è chiaramente il campo stesso, come riportato dalle cronache della partita.

Il primo tempo è stato a dir poco devastante per il Real Madrid. In soli 24 minuti, il PSG aveva già messo in cassaforte il risultato, portandosi sul tris di vantaggio. Un dominio assoluto del campo, zero occasioni concesse e numerose opportunità sprecate dai parigini hanno dipinto un quadro di totale superiorità. Le reti che hanno sigillato il risultato nel primo tempo sono state firmate da Fabian Ruiz, Ousmane Dembélé e ancora Fabian Ruiz, autore di una doppietta che ha evidenziato la sua eccellente forma.

Nella seconda frazione di gioco, i francesi hanno amministrato il vantaggio con la solita maestria tattica. Prima del recupero, è arrivato anche il poker di Goncalo Ramos, che ha messo a segno una rete con una commovente dedica all’amico Diogo Jota. Questo sigillo finale ha ulteriormente sottolineato la potenza offensiva e la profondità della rosa del Paris Saint-Germain, che si appresta a giocare la finale del Mondiale per Club contro il Chelsea domenica 13 luglio.

Ma oltre alla prepotente avanzata del PSG, la partita ha segnato anche un momento storico per il calcio. Gli ultimi minuti di gioco hanno visto in campo Luka Modric, in quella che è stata la sua ultima apparizione con la maglia del Real Madrid. Dopo 13 anni di successi, magia e leadership, il geniale centrocampista croato saluta la capitale spagnola. La sua carriera al Real Madrid è stata costellata di trionfi, tra cui innumerevoli Champions League, Liga e trofei individuali come il Pallone d’Oro. La sua partenza rappresenta la fine di un’era per i “Blancos” e lascia un vuoto incolmabile nel cuore dei tifosi.

Le voci si rincorrono da tempo, ma ora sembra essere una certezza: Luka Modric è pronto a trasferirsi al calciomercato Milan. Questa notizia ha scatenato l’entusiasmo tra i tifosi rossoneri, che sognano di vedere il Maestro croato illuminare il centrocampo di San Siro. L’arrivo di Modric rappresenterebbe un colpo di mercato sensazionale per il Milan, non solo per le sue indiscutibili qualità tecniche, ma anche per la sua immensa esperienza e la sua mentalità vincente. La sua leadership e la sua visione di gioco potrebbero essere fondamentali per la crescita della squadra di Stefano Pioli, portando un nuovo livello di qualità e autorevolezza. Sarà affascinante vedere come Modric si inserirà nel modulo e nelle dinamiche del Milan, ma le aspettative sono altissime. L’appuntamento per i tifosi milanisti è con la presentazione ufficiale di uno dei più grandi centrocampisti della storia del calcio.