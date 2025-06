Modric Milan, slittano le visite mediche con il club: ecco la nuova data da fissare sul calendario. Le ultimissime sui rossoneri

Luka Modric e il Milan: un’accoppiata che, per molti anni, è stata solo un sogno, ma che ora sembra vicinissima a concretizzarsi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il talentuoso centrocampista croato si sottoporrà alle visite mediche di rito con il Milan subito dopo il Mondiale per Club. Questo evento, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio 2025, segnerà la conclusione ufficiale della sua lunghissima e gloriosa esperienza al Real Madrid.

La notizia conferma le voci che circolano da tempo su un accordo imminente tra Modric e il club rossonero. Nonostante l’età (compirà 40 anni a settembre), la classe e la visione di gioco del Pallone d’Oro 2018 rimangono fuori dal comune, e il Milan è convinto che possa ancora fare la differenza in Serie A. La sua esperienza e leadership sarebbero un innesto prezioso per una squadra giovane e in fase di crescita.

Il contratto di Modric con il Real Madrid scade il 30 giugno 2025, e la sua decisione di non rinnovare ha aperto la strada a questa entusiasmante opportunità. Sebbene il Mondiale per Club lo vedrà ancora protagonista con la maglia delle “Merengues”, il suo futuro immediato è ormai delineato. Le visite mediche, sebbene non ancora fissate con precisione, dovrebbero svolgersi subito dopo il torneo, magari anche in Croazia per questioni logistiche, prima del suo approdo definitivo a Milano.

Per il Milan, l’arrivo di Modric rappresenterebbe un colpo di mercato di grande impatto, sia sul campo che a livello mediatico. La sua presenza eleverebbe ulteriormente il livello tecnico del centrocampo e fornirebbe un esempio di professionalità e dedizione ai giocatori più giovani. L’attesa è palpabile tra i tifosi rossoneri, che sognano di vedere il fuoriclasse croato dirigere il gioco a San Siro.