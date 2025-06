Mercato Milan, slittano le visite mediche di Modric? Accordo col giocatore, ecco quando verranno svolte

Mercato Milan, i rossoneri hanno concordato con Modric o slittamento delle visite mediche: verranno svolte dopo il Mondiale per Club

Le indiscrezioni di mercato che vorrebbero Luka Modric al calciomercato Milan, seppur suggestive, trovano un’importante precisazione da parte di Sky Sport. Contrariamente a quanto alcuni potrebbero ipotizzare, le visite mediche per il fuoriclasse croato non sono in programma in questi giorni. Il trasferimento di Modric in rossonero, qualora si concretizzasse, avverrebbe in un secondo momento, ovvero dopo la conclusione del Mondiale per Club. Sarà solo allora, infatti, che la sua lunga e gloriosa avventura con il Real Madrid potrà considerarsi ufficialmente terminata.

Questa tempistica, dettata da Sky Sport, sottolinea un aspetto cruciale: la professionalità e l’impegno di Modric nei confronti del suo attuale club. Il centrocampista croato, nonostante le voci e l’età che avanza, dimostra ancora una volta di voler onorare il suo contratto fino all’ultimo giorno, concentrandosi appieno sugli impegni con il Real Madrid. Il Mondiale per Club rappresenta un obiettivo di prestigio per i Blancos, e Modric, da leader qual è, non intende distrazioni. La sua dedizione è esemplare e riflette la mentalità vincente che lo ha contraddistinto per tutta la carriera.

Il Milan, dal canto suo, sembrerebbe attendere con pazienza e rispetto i tempi del giocatore e del club spagnolo. L’interesse per Modric non è un mistero e rientra nella strategia rossonera di puntare su giocatori di grande esperienza e carisma, capaci di elevare il livello tecnico e mentale della squadra. L’arrivo di un profilo come quello di Modric, seppur non giovanissimo, porterebbe in dote non solo immense qualità tecniche, ma anche una mentalità vincente e una leadership riconosciuta a livello mondiale. Sarebbe un innesto in grado di fare la differenza sia in campo che nello spogliatoio, un vero e proprio mentore per i giovani talenti rossoneri.

La cautela di Sky Sport nel precisare le tempistiche è fondamentale per evitare speculazioni e false aspettative. Il mercato calcistico è un ambiente dinamico e ricco di colpi di scena, ma è altrettanto importante affidarsi a fonti autorevoli per avere un quadro chiaro della situazione. La possibilità di vedere Luka Modric con la maglia del Milan, dunque, non è tramontata, ma è semplicemente rimandata. Sarà necessario attendere la fine del Mondiale per Club per capire se questo sogno rossonero potrà concretizzarsi, aprendo un nuovo e affascinante capitolo nella carriera di uno dei centrocampisti più forti della storia del calcio. Il Milan continua a monitorare la situazione, pronta a cogliere l’occasione giusta al momento opportuno, sempre con l’obiettivo di rafforzare la squadra e perseguire i propri ambiziosi traguardi.