Modric Milan, tutto confermato! Pronte le visite mediche, il programma completo

Modric Milan, il calciatore, prossimo acquisto del Diavolo, svolgerà oggi le visite mediche in Croazia prima di firmare il contratto

Il calciomercato Milan estivo si infiamma con una notizia che farà sognare i tifosi milanisti: Luka Modric, il fuoriclasse croato e attuale capitano della sua Nazionale, sarebbe a un passo dal vestire la maglia rossonera. Salvo clamorosi ripensamenti, l’ex Pallone d’Oro e pilastro del Real Madrid saluterà la capitale spagnola dopo il Mondiale per Club per intraprendere una nuova avventura in Serie A, al servizio del Milan. Una mossa strategica che si preannuncia come il primo, grande colpo della sessione estiva di mercato per il club meneghino.

A confermare l’imminente approdo di Modric a Milano è il Corriere dello Sport, che nell’edizione odierna titola “Modric, oggi visite in Croazia. Il campione in arrivo“. La fase decisiva del trasferimento si apre proprio in queste ore, con il centrocampista croato che si sottoporrà alle visite mediche di rito nel suo paese d’origine. Questo passaggio fondamentale precede l’ufficialità di un trasferimento che, se concretizzato, segnerebbe un punto di svolta per il Milan, desideroso di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

La trattativa ha subito un’accelerazione significativa grazie a un “blitz” di Igli Tare, figura chiave nelle operazioni di mercato e presumibilmente artefice di questa operazione, che si sarebbe recato personalmente nel ritiro della Nazionale croata. L’incontro avrebbe convinto Modric a scegliere il Milan, una decisione maturata dopo un periodo di riflessione e con la consapevolezza di poter ancora fare la differenza ai massimi livelli, nonostante i 38 anni. La sua recente prestazione contro la Repubblica Ceca, impreziosita da un gol e un assist, ha dimostrato che il talento e la visione di gioco del fuoriclasse croato sono rimasti intatti, fugando ogni dubbio sulla sua integrità fisica e sulla sua capacità di incidere sul campo.

L’impegno con la Nazionale croata, brillantemente concluso, ha aperto le porte alla fase successiva della trattativa. Con gli obblighi internazionali ormai archiviati, Modric può dedicarsi a tempo pieno al suo futuro. Le visite mediche in Croazia rappresentano il preludio a quello che sarà un breve, ma significativo, ritorno al Real Madrid. Il campione, infatti, si unirà per un’ultima volta ai suoi compagni di squadra per prendere parte al Mondiale per Club, l’ultimo impegno prima di dire addio definitivamente ai Blancos.

L’appuntamento a Milanello è fissato per luglio. Sarà allora che Luka Modric si unirà ufficialmente al gruppo rossonero, portando in dote non solo la sua indiscussa classe e la sua visione di gioco, ma anche un’esperienza e una leadership fondamentali per la crescita di una squadra giovane e ambiziosa. Il suo arrivo rappresenta un segnale forte da parte della dirigenza milanista, decisa a investire su giocatori di alto profilo per rafforzare la rosa e puntare a obiettivi sempre più ambiziosi. L’ex Pallone d’Oro, uno dei calciatori più iconici del nostro tempo, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera, questa volta con i colori rossoneri. I tifosi del Milan sono pronti ad accoglierlo con entusiasmo, sognando un futuro ricco di successi.