Modric Milan, Moretto conferma: «Non è cambiato nulla, ecco quando svolgerà le visite mediche»

Modric Milan, Matteo Moretto, noto giornalista esperto di mercato, ha confermato le visite mediche mercoledì per Luka Modric

Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, il giornalista Matteo Moretto ha dato questo aggiornamento su Luka Modric, tema caldissimo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Il piano del Milan è di far passare le visite mediche a Modric a metà settimana, intorno alla giornata di mercoledì di questa settimana. Modric non le farà a Milano come è stato riportato da qualche parte, ma le dovrebbe fare in Croazia. Modric è pronto a firmare».