Calciomercato Milan, super aggiornamento su Modric: visite mediche confermate. Il programma completo. Le ultimissime notizie

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.com, la trattativa che dovrebbe portare Luka Modric al Milan si sta intensificando. Il fantasista croato, in scadenza di contratto con il Real Madrid il 30 giugno prossimo, è sempre più vicino a vestire la maglia rossonera, e un passaggio significativo in questa direzione è atteso a metà settimana.

Le fonti citate indicano che le visite mediche propedeutiche al trasferimento di Modric non si terranno a Milano, bensì direttamente in Croazia. Questa scelta, se confermata, potrebbe essere dettata da diverse ragioni: la volontà del giocatore di rimanere nel proprio paese per questioni personali prima di affrontare il trasferimento definitivo, o semplicemente una questione logistica concordata tra le parti per facilitare le operazioni. La clinica e il personale medico che effettueranno i controlli saranno comunque di fiducia del Milan, a garanzia della massima professionalità e accuratezza.

L’ottimismo in casa Milan per la buona riuscita dell’affare è palpabile. Il club rossonero vede in Modric non solo un rinforzo di altissimo livello tecnico e tattico, capace di alzare ulteriormente la qualità del centrocampo, ma anche un leader carismatico in grado di portare esperienza e mentalità vincente all’interno dello spogliatoio. L’arrivo di un fuoriclasse del suo calibro, Pallone d’Oro nel 2018, rappresenterebbe un segnale forte da parte della società, proiettata a consolidare la propria posizione ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Si attende dunque con ansia la metà settimana per avere ulteriori aggiornamenti su questa operazione che potrebbe infiammare il calciomercato milanista e regalare ai tifosi un sogno a occhi aperti.