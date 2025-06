Calciomercato Milan, Modric esce allo scoperto: l’annuncio in diretta del croato sul suo futuro. Le ultimissime sui rossoneri

Luka Modric è uno dei grandi obiettivi del Milan per la prossima sessione di calciomercato. Lo stesso croato ha parlato così del suo futuro in conferenza stampa:

«Non ho ancora deciso dove proseguire la mia carriera. Non ho preso alcuna decisione, anche se ci sono state telefonate e contatti. Ho messo tutto da parte perché voglio concentrarmi sulla nazionale. Concentrazione compromessa dalle voci? È qualcosa a cui non possiamo sfuggire. Per me personalmente, e credo anche per altri, non compromette la concentrazione. Non credo che la influenzi, è quel periodo dell’anno in cui molti giocatori non sanno dove proseguiranno la loro carriera. Non credo che dovrebbe compromettere la concentrazione di nessuno».