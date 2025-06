Modric Milan, programma confermato: i rossoneri accettano la richiesta del croato, ecco quando svolgerà le visite mediche

Modric Milan, il croato ha chiesto ai rossoneri di svolgere le visite mediche dopo il Mondiale per Club: Tare acconsente

Il mondo del calcio è in fermento, e le voci di mercato si rincorrono con una velocità impressionante, specialmente quando coinvolgono nomi di tale calibro. L’ultima indiscrezione che sta infiammando gli animi dei tifosi, in particolare quelli rossoneri, riguarda il futuro di Luka Modrić. Secondo quanto rivelato da una fonte più che autorevole nel panorama del giornalismo sportivo, Fabrizio Romano, il fuoriclasse croato sarebbe destinato a vestire la maglia del calciomercato Milan dopo la conclusione del prossimo Mondiale per Club. Un colpo di scena che, se confermato, avrebbe del clamoroso, non solo per il prestigio del giocatore, ma anche per le modalità con cui l’operazione andrebbe a concretizzarsi.

Modrić, attualmente pilastro inamovibile del Real Madrid, avrebbe infatti espresso la chiara volontà di concentrarsi esclusivamente sugli impegni con i Blancos fino alla fine della stagione, o meglio, fino al termine del Mondiale per Club. Questo significa che non ci sarà alcuna firma o alcun passo formale ufficiale prima di quella data. Una decisione che dimostra tutta la professionalità e la dedizione di un campione che, nonostante le sirene del mercato, intende onorare il suo impegno con il club che lo ha portato sul tetto del mondo. “No signature/official steps before that as Modrić wants to focus on Real Madrid at the best level possible until the end”, queste le parole che filtrano dagli addetti ai lavori, e che dipingono il quadro di un atleta integerrimo, focalizzato unicamente sulle prestazioni sul campo.

L’idea che un giocatore del calibro di Modrić, fresco di successi e ancora in grado di dettare legge in mezzo al campo nonostante l’età, possa approdare al Milan, scatena l’immaginazione. Il centrocampo rossonero, già ricco di talento, vedrebbe l’innesto di un giocatore con una visione di gioco superiore, una capacità di dettare i tempi e una leadership innata. La sua esperienza in campo internazionale, la sua abitudine a giocare partite di altissima posta in palio, sarebbero un valore aggiunto inestimabile per una squadra giovane e ambiziosa come quella milanista.

Naturalmente, fino a quando non ci saranno comunicazioni ufficiali, queste rimangono delle indiscrezioni, seppur provenienti da una fonte estremamente affidabile come Fabrizio Romano. Il mercato estivo è ancora lontano, ma le manovre sottotraccia sono già iniziate da tempo. L’ipotesi di vedere Modrić in rossonero non è più un sogno irrealizzabile, ma una possibilità concreta che si concretizzerà, forse, solo dopo la sua ultima fatica con la maglia del Real Madrid. I tifosi del Milan, e in generale tutti gli appassionati di calcio, attendono con il fiato sospeso gli sviluppi di questa affascinante trattativa che potrebbe ridisegnare gli equilibri del calcio italiano e non solo. Un nuovo capitolo nella carriera di un campione si annuncia all’orizzonte, e l’attesa per l’ufficialità, se mai arriverà, sarà febbrile.