Mercato Milan, accordo Tare-Modric: i rossoneri rispettano il croato, visite mediche spostate perchè...Ultimissime

Mercato Milan, i rossoneri rispettano la volontà di Luka Modric e spostano le visite mediche al termine del Mondiale per Club

Un colpo di scena all’italiana, ma con un tocco di eleganza e rispetto che contraddistingue i grandi campioni. Le attese visite mediche di Luka Modric con il calciomercato Milan, che erano state pianificate per oggi (mercoledì 11 giugno 2025) direttamente in Croazia, sono state posticipate. A rivelarlo è l’esperto di mercato Matteo Moretto, una fonte sempre ben informata sulle dinamiche del calciomercato internazionale.

Secondo quanto riportato da Moretto, il piano era stato prestabilito da diverse settimane, con il Milan che aveva già delineato la tabella di marcia per accogliere il fuoriclasse croato. Tuttavia, Modric stesso ha espresso il desiderio di attendere. La ragione è da ricercare nel suo profondo rispetto per il Real Madrid, il club con cui ha costruito una carriera leggendaria e al quale è legato da un vincolo non solo contrattuale ma anche emotivo. Il centrocampista vuole concludere in modo ufficiale e sereno il suo percorso con i Blancos prima di intraprendere una nuova avventura.

Questa decisione, pur rallentando leggermente i tempi dell’operazione, non sembra compromettere la sua fattibilità. Anzi, dimostra la professionalità e l’integrità di un giocatore che, nonostante l’età, continua a essere un esempio di lealtà e dedizione. È una questione di “timing”, come sottolineato da Moretto: Modric intende chiudere un capitolo prima di aprirne uno nuovo.

Per il Milan, l’attesa potrebbe essere un piccolo inconveniente logistico, ma il valore aggiunto di un giocatore del calibro di Modric, anche a costo di un breve rinvio, è indiscusso. I tifosi rossoneri dovranno pazientare ancora un po’ prima di vedere il campione croato indossare i colori del Diavolo, ma la certezza è che l’affare, pur con le sue tempistiche dettate dalla volontà del giocatore, sembra destinato a concretizzarsi. La palla, per il momento, resta a Modric, che deciderà quando sarà il momento giusto per il suo addio al Real e l’inizio della sua nuova avventura italiana.