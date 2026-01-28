Modric, messaggio chiaro dopo il pareggio dell’Olimpico: convinzione precisa nello spogliatoio rossonero

Modric e compagni, nonostante il pareggio dell’Olimpico contro la Roma, non hanno nessuna intenzione mollare l’obiettivo scudetto

Il pareggio dell’Olimpico ha lasciato l’amaro in bocca, ma non ha scalfito il morale di un Milan che non ha alcuna intenzione di abdicare nella corsa Scudetto. Secondo quanto riportato da Andrea Ramazzotti su La Gazzetta dello Sport, lo spogliatoio rossonero è unito intorno alla visione dei suoi leader, convinti che senza quell’episodio arbitrale la vittoria sarebbe stata blindata.

Modric, l’analisi di Ramazzotti: «Consapevolezza e rimpianto»

Nonostante il distacco dall’Inter sia salito a 5 punti, l’atmosfera a Milanello resta elettrica e ambiziosa:

Il fattore rigore: C’è la ferma convinzione, condivisa da Luka Modrić e dal resto della squadra, che senza il penalty concesso per il tocco di mano di Bartesaghi , la Roma non avrebbe mai sfondato il muro eretto da Maignan.

Sebbene l'obiettivo ufficiale di Massimiliano Allegri resti la qualificazione in Champions, Ramazzotti sottolinea che campioni come Modrić, Rabiot, Nkunku e Pulisic non sono programmati per accontentarsi del quarto posto.

I reduci dello scudetto 2022 — da Leao a Tomori, fino a Saelemaekers — sono pronti ad approfittare di ogni eventuale passo falso dei nerazzurri.

Numeri da record e nodi da sciogliere

Il Milan viene da una striscia impressionante di 21 risultati utili consecutivi, ma il recente rallentamento preoccupa i critici:

tre pareggi nelle ultime cinque gare sono troppi per chi punta alla Seconda Stella. Tuttavia, con 16 giornate ancora da giocare, il gruppo squadra ha un solo diktat: sistemare i dettagli tattici e fare più punti possibile per farsi trovare pronti in caso di frenata dell’Inter.