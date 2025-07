Modric, il Milan lo aspetta per visite e firma. Il campione saluta il Real

Modric andrà al Milan! Tutto fatto per visite e firma. Nel frattempo il campione saluta il Real Madrid!

«La mia casa per 13 anni, la mia casa per sempre. Non è un addio, ma un arrivederci», così Luka Modric sul suo profilo Instagram. Un addio al Real Madrid prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan.

Una notizia che ha del clamoroso scuote il mondo del calcio e infiamma il mercato estivo: Luka Modrić, il leggendario centrocampista croato, ha ufficialmente salutato il Real Madrid dopo tredici stagioni indimenticabili. L’annuncio, affidato dal Pallone d’Oro 2018 direttamente al suo profilo Instagram, chiude un’era gloriosa per i Blancos e apre un capitolo inaspettato per il Milan. La firma del campione con il club rossonero è attesa già la prossima settimana, un evento che promette di rivoluzionare il centrocampo del Diavolo.

Modrić al Milan: Un Sogno che Diventa Realtà

L’arrivo di Luka Modrić a Milano rappresenterebbe uno dei colpi più sensazionali degli ultimi anni per il calcio italiano e, in particolare, per il Milan. Il classe 1985, vero e proprio architetto del gioco, dotato di una visione periferica eccezionale, una precisione chirurgica nei passaggi e un’intelligenza tattica superiore, porta in dote un’esperienza e un palmarès invidiabili, tra cui multiple Champions League e il già citato Pallone d’Oro. La sua carriera al Real Madrid è stata costellata di successi, rendendolo uno dei centrocampisti più iconici della sua generazione.

Per i rossoneri, l’acquisizione di un profilo di tale caratura significa non solo un enorme rinforzo tecnico, ma anche un inestimabile valore in termini di leadership e mentalità vincente. Stefano Pioli, l’allenatore che ha riportato il Milan sul tetto d’Italia, avrebbe a disposizione un regista di fama mondiale, capace di elevare il livello di gioco e di guidare i giovani talenti del club lombardo con il suo esempio in campo e fuori.

Impatto e Aspettative sull’Arrivo del Croato

L’ingaggio di Modrić, che arriverebbe a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il Real Madrid, testimonia la volontà del Milan di puntare su giocatori di provata esperienza per competere ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa. La sua capacità di dettare i ritmi, di impostare l’azione e di rendersi pericoloso con tiri dalla distanza e inserimenti, lo rendono un elemento cruciale per qualsiasi modulo di gioco.

L’entusiasmo tra i tifosi del club meneghino è già alle stelle. L’idea di vedere un campione del calibro di Modrić indossare la maglia rossonera, dopo aver dominato la scena europea per oltre un decennio, accende le speranze per una stagione da protagonisti. La firma, attesa a breve, darà il via a un nuovo, affascinante capitolo della sua straordinaria carriera e per le ambizioni del Milan.