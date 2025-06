Modric Milan, Sacchi perplesso: «Su questa operazione ho una paura terribile. I rossoneri hanno bisogno di...»

Modric Milan, Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero, ha criticato l’imminente arrivo di Luka Modric a Milanello: le dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha criticato l’imminente arrivo di Luka Modric nel calciomercato Milan:

PAROLE – «Però qui la mossa per dare una svegliata a tutto l’ambiente non era certo l’acquisto di Modric. Lui è un professionista molto serio, perlomeno così me lo ha sempre descritto Ancelotti, molto affidabile, pronto a sacrificarsi per i compagni, a prenderli sotto la sua ala per farli crescere. E questo ruolo, a mio avviso, può coprirlo benissimo. Però non può essere la stella che il Milan prende per avviare una nuova avventura dopo tutto quello che è successo. Sennò è inutile che ci riempiamo la bocca con i discorsi sui giovani, sui talenti da coltivare, sulla velocità che dev’essere aumentata in tutte le squadre italiane per arrivare agli standard europei. Il Milan, per fare una bella cosa, deve mettere il gioco al centro del progetto, e quando c’è il gioco tutto viene di conseguenza. Modric, in questo disegno, può essere utile, ma non può rappresentare l’elemento imprescindibile. Una volta giocherà mezz’ora, un’altra volta farà un tempo, un’altra ancora partirà dall’inizio e poi, magari, verrà sostituito, ma stiamo sempre parlando di un calciatore che va gestito. Credo che questa mossa della società sia stata concordata con Allegri, o perlomeno mi auguro che sia così. Ecco, bisognerebbe essere nella testa dell’allenatore per sapere come intende utilizzare Modric. Magari Allegri ci ha riflettuto sopra e ha già la soluzione pronta, e quella soluzione alla lunga si rivela positiva. Io, comunque, quando allenavo, ho sempre chiesto ai miei dirigenti che mi comprassero giocatori giovani, freschi, pieni di entusiasmo, che avessero voglia di arrivare e non che fossero già arrivati o che fossero addirittura al tramonto. Non vorrei che l’operazione Modric fosse la classica operazione-figurina, perché il Milan di tutto ha bisogno tranne che di questo. Tra l’altro il croato parteciperà al Mondiale per Club con il Real Madrid che si concluderà a metà luglio, dunque arriverà in Italia all’inizio di agosto e avrà poco tempo per fare la preparazione e conoscere il nuovo ambiente. Ripeto: sono molto perplesso».