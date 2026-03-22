Modric Milan, record leggendario contro il Torino: il croato trova l’ennesimo traguardo a San Siro

Modric Milan, il fuoriclasse croato raggiunge una vetta statistica incredibile durante il match contro il Torino, entrando in un club esclusivo

La vittoria dei rossoneri contro il Torino non è stata soltanto una tappa fondamentale per la rincorsa Champions del Diavolo, ma ha rappresentato il palcoscenico per un traguardo individuale che profuma di leggenda. Al centro della scena c’è Luka Modrić, il centrocampista croato che continua a sfidare il tempo e le statistiche sotto la gestione di Massimiliano Allegri.

Proprio nel corso della sfida di questo pomeriggio, il numero 10 ha tagliato il prestigioso traguardo delle 550 presenze nei “Big-5” campionati europei. Un cammino iniziato lontano nel tempo, precisamente nella stagione d’esordio 2008/09 con la maglia del Tottenham, e proseguito con una costanza fuori dal comune. I dati sottolineano l’eccezionalità della sua carriera: in questo lungo arco temporale, soltanto l’attaccante francese Antoine Griezmann (555) ha collezionato più apparizioni del regista del club meneghino, che si attesta ora a quota 550 a pari merito con lo spagnolo Dani Parejo.

Un pilastro per il Diavolo

Il successo ottenuto dalla squadra di Allegri, che ha visto andare in rete Strahinja Pavlović, Adrien Rabiot e Youssouf Fofana, è stato impreziosito dalla leadership del croato. Nonostante il tentativo di rimonta dei granata guidati da Roberto D’Aversa con il rigore di Nikola Vlašić, la solidità dei padroni di casa è rimasta intatta. Per i rossoneri, la presenza di un veterano di tale caratura è garanzia di equilibrio e personalità, elementi che hanno permesso di mantenere l’imbattibilità casalinga contro i piemontesi che dura ormai da 30 gare consecutive in Serie A.