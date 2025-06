Modric entra nel finale di Real Madrid Al Hilal: ottimo impatto del croato, prossimo acquisto rossonero

Modric, il prossimo acquisto del Milan entra nel finale della gara tra Real Madrid e Al Hilal: ottimo impatto del centrocampista croato

Un debutto tutt’altro che trionfale per il Real Madrid al Mondiale per Club, un esordio che getta ombre sul futuro e sulla presunta ultima apparizione di Luka Modrić con la gloriosa maglia blanca. La squadra spagnola, data per favorita, è stata bloccata sull’1-1 dall’agguerrito Al Hilal di Simone Inzaghi, una prestazione che ha evidenziato più di una crepa nell’assetto dei campioni d’Europa in carica.

Il match ha preso il via con il vantaggio madridista firmato dal giovane Garcia, un lampo di speranza subito spento dal pareggio su rigore di Ruben Neves per i sauditi. Entrambe le reti sono arrivate nel primo tempo, segnale di una partita combattuta e tutt’altro che a senso unico. L’Al Hilal, sotto la guida tattica dell’ex tecnico laziale, ha dimostrato compattezza e intraprendenza, mettendo in seria difficoltà un Real Madrid apparso a tratti svogliato e prevedibile.

Ma al di là del risultato del campo, l’attenzione maggiore era rivolta a Luka Modrić. Il fuoriclasse croato, dopo ben tredici anni di successi ininterrotti, che lo hanno consacrato come uno dei giocatori più vincenti nella storia del Real Madrid, è destinato a lasciare la capitale spagnola al termine di questo torneo. Le voci di mercato lo danno ormai per certo in rotta verso il calciomercato Milan, a parametro zero, un trasferimento che rappresenterebbe un clamoroso colpo per i rossoneri e la fine di un’era per i blancos.

E proprio in quest’ottica, la scelta di Carlo Ancelotti di relegare Modrić in panchina per gran parte della partita assume un significato ancora più profondo. Il “professore” croato è entrato in campo solamente all’84° minuto, giocando la parte finale di un match caratterizzato da un lungo recupero e, per giunta, da un clamoroso rigore sbagliato da Valverde, che avrebbe potuto regalare la vittoria al Real. Il suo ingresso tardivo, quasi un’apparizione fugace, ha alimentato ulteriormente le speculazioni sul suo addio imminente e sulla sua posizione all’interno delle gerarchie attuali del Real Madrid.

È forse un segno del destino, o semplicemente una scelta tecnica, che il suo ultimo torneo con il Real inizi con una mezza delusione e un ruolo da comprimario? Modrić, che ha vinto tutto il possibile con la maglia del Real, dal Mondiale per Club alle molteplici Champions League, sembra avviato verso un addio che i tifosi madridisti ricorderanno con nostalgia e gratitudine. La sua eredità è immensa, ma il calcio, si sa, è un ciclo continuo. E il ciclo di Modrić al Real, salvo clamorosi dietrofront che al momento sembrano molto improbabili, sembra giunto al capolinea proprio qui, negli Emirati Arabi Uniti. Il futuro, per lui, si tinge di rossonero.