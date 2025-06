Modric al Milan? C’è chi ne boccia l’acquisto! Parole pesantissime, l’ha detto veramente!

Modric prossimo acquisto del Milan? Maurizio Sarri, nuovo tecnico della Lazio, è diffidente sull’arrivo in Serie A del croato

La voce di Maurizio Sarri, tecnico dal carattere schietto e dalle idee ben definite, si leva come un monito nel panorama calcistico italiano, proprio mentre le sirene di mercato suonano insistentemente per un nome altisonante: Luka Modric. Il centrocampista croato, icona del Real Madrid e Pallone d’Oro, è dato da più parti in avvicinamento al calciomercato Milan, scatenando entusiasmo tra i tifosi e speculazioni tra gli addetti ai lavori. Ma Sarri, con la sua abituale lucidità, sembra voler smorzare gli entusiasmi, proponendo una riflessione profonda sul modello di costruzione delle squadre vincenti.

Le sue parole, riportate da diverse testate e riprese con attenzione nel dibattito sportivo, sono dirette e perentorie: “Penso che il Paris Saint-Germain quest’anno abbia dato una lezione a tutti. Hanno smesso di costruire la solita squadra da figurine e hanno puntato su ragazzi giovani, motivati, pieni di talento. E con un gruppo che sembrava ridimensionato rispetto al passato, sono riusciti a vincere proprio dove avevano sempre fallito”.

Questo virgolettato è il cuore pulsante del pensiero di Sarri e rappresenta una vera e propria critica implicita alla logica, spesso dominante, di inseguire i grandi nomi e le stelle affermate a fine carriera. Il PSG, da anni simbolo di una politica di mercato fatta di investimenti faraonici su giocatori di indubbio valore ma forse non sempre funzionali a un progetto di squadra coeso, avrebbe, secondo Sarri, invertito la rotta, ottenendo risultati sorprendenti. La “lezione” a cui fa riferimento il tecnico toscano non è solo un monito, ma un’esortazione a cambiare prospettiva, a guardare oltre la facciata luccicante dei campioni affermati per cercare la vera linfa vitale di una squadra: la giovinezza, la motivazione e il talento inespresso.

L’esempio del Paris Saint-Germain, che ha finalmente trionfato in una competizione importante (probabilmente in riferimento alla Champions League, anche se non specificato direttamente, dato il contesto di “dove avevano sempre fallito”), serve a Sarri per sottolineare come il successo non sia necessariamente legato all’accumulo di “figurine”, bensì alla costruzione di un collettivo forte, affamato e in grado di lottare con abnegazione. Questo approccio si contrappone nettamente all’idea di un Milan che potrebbe puntare su Modric, un giocatore indubbiamente di classe cristallina e esperienza inestimabile, ma che si avvicina ai 39 anni (considerando la data attuale).

Le parole di Sarri non sono un attacco personale a Modric, bensì una critica sistemica a un certo modo di concepire il mercato e la costruzione delle squadre. Il rischio, secondo lui, è quello di replicare errori passati, di investire su nomi che, pur blasonati, potrebbero non portare la freschezza e la spinta necessaria per competere ai massimi livelli. L’accento sulla motivazione e sul talento giovanile è un richiamo all’importanza di avere giocatori con la voglia di emergere, di dimostrare il proprio valore, piuttosto che atleti che potrebbero essere già sazi di vittorie e ricchi di successi.

In un calcio sempre più competitivo e dinamico, dove la preparazione fisica e la mentalità vincente sono cruciali, il messaggio di Sarri risuona come un campanello d’allarme. Il suo giudizio, diretto e senza fronzoli, invita il Milan e, più in generale, le squadre italiane, a riflettere su quali siano le vere priorità nella costruzione di un progetto vincente. Non è escluso che il Milan possa comunque scegliere di puntare su Modric, ma le parole di Sarri offrono una prospettiva alternativa e meritano di essere ascoltate con grande attenzione.