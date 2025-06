Mercato Milan, Modric vede Milanello! Patto di ferro con Tare, ecco per quando è previsto l’arrivo

Mercato Milan, patto di ferro tra Luka Modric e Igli Tare: il croato svolgerà le visite mediche dopo il Mondiale per Club

Secondo recenti indiscrezioni riportate da Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il calciomercato Milan aveva programmato delle visite mediche per Luka Modric a metà di questa settimana. Tuttavia, questi piani sono stati posticipati e rinviati alla fine del Mondiale per Club. Questa notizia ha sorpreso molti addetti ai lavori e tifosi, che attendevano con ansia sviluppi sulla possibile clamorosa operazione che porterebbe il fuoriclasse croato a vestire la maglia rossonera.

Le dichiarazioni di Moretto sono state chiare e hanno fornito dettagli importanti sulla situazione. “Su Modric gli ultimi aggiornamenti sono questi: le visite mediche previste per la metà di questa settimana sono state rinviate alla fine del Mondiale per Club,” ha affermato Moretto. La ragione di questo slittamento è da ricercarsi nella volontà ferma del giocatore. “Modric vuole concentrarsi sul Real Madrid e vuole dare il massimo rispetto e la massima priorità al Real Madrid fino alla fine della sua esperienza in blanco.” Questa decisione dimostra la professionalità e l’attaccamento di Modric alla sua attuale squadra, nonostante le voci di mercato che lo vedono prossimo all’addio.

La tempistica è quindi cruciale. “Finché non finirà il Mondiale per Club Modric non svolgerà le visite mediche e non firmerà il contratto,” ha sottolineato Moretto. Ciò significa che i tifosi del Milan dovranno attendere ancora un po’ prima di poter vedere il loro sogno concretizzarsi. Il Mondiale per Club, un torneo prestigioso che vede confrontarsi i campioni continentali, è un appuntamento fondamentale per il Real Madrid e Modric vuole affrontarlo con la massima concentrazione, senza distrazioni esterne legate al suo futuro.

La domanda che sorge spontanea a questo punto è se l’operazione sia a rischio. Moretto ha offerto una risposta rassicurante a tal proposito. “Poi la domanda è la seguente: l’operazione è a rischio, sì o no? Da quello che ci risulta assolutamente no perché Luka Modric e il Milan si sono dati la mano e si sono promessi sposi alla fine del Mondiale per Club.” Queste parole sono una vera e propria manna per i tifosi rossoneri, che temevano un possibile fallimento della trattativa. La stretta di mano tra il calciatore e il club milanese è un segnale forte e incoraggiante, che indica un accordo di massima già raggiunto.

In pratica, si tratta solo di una dilatazione delle tempistiche, e non di un passo indietro o di una complicazione insormontabile. “È solo una dilatazione delle tempistiche, nulla di più,” ha concluso Moretto. Questo significa che il Milan è fiducioso di poter portare a termine l’affare, ma dovrà pazientare fino alla conclusione dell’impegno di Modric con il Real Madrid nel Mondiale per Club. L’arrivo di un campione del calibro di Luka Modric sarebbe un enorme colpo per il Milan, un innesto di qualità ed esperienza che potrebbe elevare il livello della squadra e aiutarla a competere per traguardi importanti. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se questa promessa si trasformerà in realtà.