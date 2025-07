Modric Milan: 71 partite a 40 anni, una stagione da fenomeno e il dubbio del Milan

Modric Milan, stagione clamorosa con la maglia del Real Madrid: 71 partite giocate a 40 anni, statistiche incredibili

Un dato che lascia a bocca aperta: 71 partite giocate in una singola stagione a 40 anni. Non è un errore, è la sorprendente realtà dell’impiego di Luka Modric. Il centrocampista croato, nonostante il suo ruolo non sia più quello di perno inamovibile al Real Madrid, ha dimostrato di essere tutt’altro che un elemento marginale. La sua longevità e la sua capacità di incidere, anche a un’età in cui la maggior parte dei calciatori ha già appeso le scarpette al chiodo, continuano a destare stupore e ammirazione.

Il Mondiale per Club: Un Addio da Protagonista?

Il Mondiale per Club si sta rivelando una vera e propria passerella per il Pallone d’Oro 2018, che sta vivendo le sue ultime partite con la maglia dei Blancos. Sotto la guida di Xabi Alonso, Modric è stato impiegato con il contagocce, ma sempre con un contributo significativo. Solo 6 minuti contro l’Al-Hilal, 30 contro il Pachuca, 23 contro il Salisburgo e 12 contro la Juventus. Eppure, ogni volta che ha messo piede in campo, ha saputo illuminare il gioco con la sua visione e la sua qualità. Il prossimo impegno contro il Borussia Dortmund potrebbe non essere l’ultimo, con il Real Madrid che ha concrete possibilità di raggiungere le semifinali e la finale di New York il 13 luglio. Questo torneo rappresenta un ulteriore palcoscenico per mostrare le sue doti innate e lasciare un’ultima, indelebile impronta nella storia del club madrileno.

La Gestione Ancelotti e una Carriera Allungata

In quella che si prospetta come la sua stagione d’addio a Madrid, il fuoriclasse croato è stato gestito in modo esemplare, sorprendentemente giocando anche più partite rispetto alla stagione 2023/24. Carlo Ancelotti, con la sua maestria tattica, lo ha impiegato ben 35 volte su 38 in campionato, schierandolo titolare in 17 occasioni. Un dato che sottolinea la sua importanza strategica, anche partendo dalla panchina. In Copa del Rey, è stato titolare in 3 delle 5 gare disputate, mentre in Champions League la sua presenza è stata costante: 14 partite giocate, con 7 apparizioni dal primo minuto. Non solo, Modric ha collezionato scampoli di partita anche in altre tre importanti competizioni: la Supercoppa spagnola, la Coppa Intercontinentale e la Supercoppa UEFA. A coronamento di questa stagione straordinaria, si aggiungono ben 10 presenze con la nazionale croata, di cui 9 da titolare e 5 disputate per tutti i 90 minuti. È davvero raro e impressionante vedere un giocatore di questa età impiegato con tale continuità e in un così elevato numero di partite importanti.

Il Minutaggio: 41 Partite Piene e l’Interrogativo Milan

Complessivamente, Luka Modric ha accumulato finora 3.728 minuti in campo, un dato in continuo aggiornamento dato il prosieguo dell’impegno del Real Madrid al Mondiale per Club. Questo minutaggio è equivalente a giocare 41 intere partite. Un numero sbalorditivo che, da una parte, evidenzia la sua incredibile resistenza e la sua professionalità esemplare. Dall’altra, solleva un’inevitabile domanda: quale Modric si ritroverà il calciomercato Milan al termine di una stagione così logorante? Le ultime indiscrezioni, tuttavia, dipingono un quadro di un calciatore con una volontà di ferro, persino disposto a tagliarsi le ferie per iniziare al meglio la sua nuova avventura in rossonero. L’obiettivo è chiaro: farsi trovare pronto e in forma smagliante per la prima di campionato, in programma il 23 agosto contro la Cremonese. La sua determinazione e la sua inesauribile passione per il gioco fanno ben sperare per un impatto significativo anche nel campionato italiano.