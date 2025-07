Calciomercato Milan, clamoroso Modric! La notizia fa felice Allegri, cosa può succedere

Calciomercato Milan, Luka Modric è pronto a tagliarsi le ferie e a presentarsi a fine luglio a Milanello per cominciare il ritiro

Il centrocampista croato Luka Modric, attualmente al Real Madrid e vincitore di ben cinque Champions League, potrebbe anticipare il suo rientro dalle vacanze per unirsi al calciomercato Milan. Una notizia che sta infiammando i tifosi rossoneri e che testimonia l’incredibile professionalità e l’attaccamento del giocatore alla maglia.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Modric è atteso a Milanello, il centro sportivo del Diavolo, già a fine luglio. Questa data è ben prima del ritorno del resto della squadra dalla tournée estiva. Un segnale inequivocabile della sua determinazione a mettersi a disposizione del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, ex allenatore della Roma e del Lille, desideroso di integrare al più presto il talento del croato nei suoi schemi.

L’anticipo del rientro è ancora più significativo se si considera che Modric potrebbe essere impegnato con il Real Madrid nel Mondiale per Club fino a metà luglio. Nonostante ciò, il desiderio di iniziare la sua avventura con il club meneghino sembra prevalere sulla necessità di un periodo di riposo prolungato. Questo gesto evidenzia la dedizione di un campione che, pur avendo già vinto tutto, dimostra ancora una fame insaziabile di nuove sfide e successi.

L’arrivo di Modric a Milanello rappresenterebbe un innesto di altissimo livelloper il centrocampo del Milan. La sua visione di gioco, la sua capacità di dettare i ritmi e la sua esperienza internazionale sarebbero fondamentali per un gruppo che punta a tornare competitivo ai massimi livelli in Italia e in Europa. L’impatto di un giocatore con le sue caratteristiche potrebbe elevare ulteriormente la qualità della rosa del Diavolo, offrendo a Fonseca nuove soluzioni tattiche e un punto di riferimento in campo.

I tifosi dell’undici lombardo sognano già di vedere Modric illuminare il centrocampo di San Siro, certi che il suo esempio di leadership e la sua passione possano essere un traino per l’intera squadra. La sua presenza non solo migliorerebbe le prestazioni sul campo, ma anche l’atmosfera all’interno dello spogliatoio, trasmettendo un’etica del lavoro e una mentalità vincente. L’attesa è palpabile per l’arrivo di un campione che ha deciso di sacrificare le proprie vacanze per abbracciare al più presto la causa rossonera.