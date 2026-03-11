Connect with us

Modric, un pensiero sulla permanenza al Milan: nel frattempo fa un regalo al club

2 ore ago

Modric

Modric riflette sulla sua permanenza al Milan fino al 2027 e nel frattempo prepara un regalo per il museo rossonero

Luka Modric a 40 anni sta portando avanti una stagione quasi perfetta. I tifosi del Milan sono pazzi per il croato e lui è davvero tentato dalla permanenza fino al 2027. Infatti il contratto scade a giugno 2026, ma nel contratto è prevista un’opzione di un altro anno a favore del calciatore.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Real Madrid nel frattempo sarebbe pronto a fare un piccolo regalo al club, o meglio un prestito. Infatti il classe 1985 nei prossimi giorni presterà al Museo rossonero il Pallone d’Oro vinto nel 2018.

Un altro gesto che certifica il legame tra Luka Modric e il Milan. Anche se per ora è rimasto sul vago anche nelle interviste ufficiali, ci sono diversi segnali che lasciano pensare ad un futuro ancora con la maglia del Diavolo.

