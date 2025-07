Modric Milan, Pancaro chiaro sul centrocampista croato: grande colpo ma un aspetto non va dimenticato. Le parole

Modric Milan, Giuseppe Pancaro, ex rossonero, ha parlato dell’arrivo del centrocampista croato a Milanello e non solo: le dichiarazioni

L’ex calciatore e tecnico Giuseppe Pancaro è stato ospite ai microfoni di TMW Radio, intervenendo durante la trasmissione “Maracanà” per offrire la sua visione sul calciomercato Milan e le sue mosse di mercato. Le sue dichiarazioni hanno toccato diversi punti cruciali, dalla scelta di Massimiliano Allegri al futuro di Rafael Leao, fornendo spunti interessanti sulla direzione che il club rossonero sta prendendo.

Allegri e la Ricostruzione: Un Percorso a Lungo Termine

Interrogato sulle mosse di mercato del Milan in relazione all’arrivo di Allegri, Pancaro ha espresso una prospettiva realistica, sottolineando la necessità di tempo per rivedere il club ai vertici. “Dopo un anno negativo le uniche garanzie sono il fatto che la società voglia ripartire e rifondare con un allenatore come Allegri, che è esperto“, ha affermato Pancaro. Ha poi aggiunto che “quando si cambia così tanto è difficile poi fare delle promesse. Ci vorrà un po’ di tempo per tornare a essere lì in alto”. Questo suggerisce che il Milan, pur puntando su una figura di comprovata esperienza come Allegri, dovrà affrontare un periodo di transizione e che i tifosi dovranno armarsi di pazienza prima di vedere la squadra nuovamente competere per i massimi traguardi. La parola chiave sembra essere “rifondazione”, un processo che richiede stabilità e investimenti mirati.

Rafael Leao: L’Ultima Chiamata per la Continuità

Uno dei temi più discussi riguarda il futuro di Rafael Leao. Pancaro non ha dubbi: per il portoghese è l’ora della verità. “Sì, è l’ultima chiamata dove può dimostrare quella continuità che non ha mai avuto”, ha dichiarato l’ex tecnico. La stima di Pancaro per Leao è evidente: “Ero un suo gran tifoso, ha potenzialità grandissimeche sono inespresse o espresse solo a tratti”. La partenza di due “grandi giocatori” (riferimento implicito a Olivier Giroud e Simon Kjaer, sebbene non menzionati esplicitamente, i nomi sono noti sul mercato) dal Milan pone Leao in una posizione di maggiore responsabilità. “Il Milan perde due grandi giocatori sul mercato, ora lui deve dimostrare di poter essere quel giocatore che tutti pensiamo con quella continuità che finora non abbiamo visto”.

Pancaro ha anche toccato la questione Luka Modric, definendolo un “grandissimo giocatore” che porta “mentalità, leadership ed esperienza”, ma ha specificato che “non ci si può puntare per tutte le partite”. Questo rafforza l’idea che la leadership e la continuità debbano venire dai giocatori chiave della rosa, con Leao in prima linea.

Scudetto come il Napoli? “Non così Rapidamente”

La suggestione di un Milan in lotta per lo scudetto già nella prossima stagione, sulla scia del Napoli di due anni fa, è stata subito ridimensionata da Pancaro. “8/11 due anni prima avevano vinto uno scudetto al Napoli, sanno cosa vuol dire vincere”, ha sottolineato, facendo riferimento alla base solida di giocatori che il Napoli aveva mantenuto. La sua conclusione è netta: “E una cosa del genere non la costruisci così rapidamente”. Questo implica che il Milan, pur con l’ambizione di tornare grande, non può aspettarsi di raggiungere immediatamente il livello di una squadra che ha già assaporato la vittoria di un campionato con un nucleo consolidato. La stabilità e la conoscenza della vittoria sono fattori che, secondo Pancaro, il Milan deve ancora costruire.

Profili in Attacco: Vlahovic e lo Scambio Dovbyk-Gimenez

In cerca di un attaccante che possa emulare il ruolo di Giroud, Pancaro ha espresso una preferenza chiara ma con una condizione importante. “Prenderei Vlahovic ma con un contratto più giusto rispetto alle sue potenzialità. Non penso che sia un giocatore che possa guadagnare ora certe cifre”. Questa affermazione evidenzia la necessità di un investimento ponderato e in linea con il reale valore del giocatore.