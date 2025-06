Modric Milan, Dalic svela: «Ambizioni enormi, ecco come sceglierà la sua prossima squadra»

Modric Milan, il CT della Croazia Dalic ha parlato del futuro del centrocampista croato, ormai destinato alla firma col club rossonero

Il Commissario Tecnico della Croazia, Zlatko Dalic, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al passaggio di Luka Modric al calciomercato Milan. Secondo Dalic, la firma sul contratto potrebbe essere questione di ore, ma il tecnico croato sembra essere cauto nel fare previsioni sul futuro del giocatore.

«Su Luka Modric al Milan», ha detto Dalic, «Luka ha ambizioni, sceglierà un club dove potrà giocare a un buon ritmo, non solo per sé, ma anche per la nazionale». Queste parole sembrano suggerire che Modric stia valutando attentamente le sue opzioni e che la sua scelta sarà guidata dalle sue ambizioni e dalle sue esigenze come giocatore.

Dalic ha anche aggiunto che «Luka deciderà cosa è meglio per lui, ora è con la nazionale». Questa dichiarazione sembra confermare che Modric è ancora indeciso sul suo futuro e che la sua priorità attuale è la nazionale croata.

La situazione di Modric è stata oggetto di grande attenzione negli ultimi giorni, con il Milan che sembra essere il club più interessato a ingaggiare il giocatore. Tuttavia, sembra che Modric stia prendendo il suo tempo per valutare le sue opzioni e che la sua decisione sarà guidata dalle sue esigenze e ambizioni come giocatore.

In ogni caso, Dalic sembra essere fiducioso che Modric prenderà la decisione giusta per sé e per la nazionale croata. La firma sul contratto potrebbe essere questione di ore, ma sembra che Modric stia valutando attentamente le sue opzioni prima di prendere una decisione definitiva. La scelta di Modric sarà attesa con grande interesse dagli appassionati di calcio e potrebbe avere un impatto significativo sul mercato dei trasferimenti.