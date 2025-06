Modric, settimana prossima le visite con il Milan: la carriera del fenomeno croato

Modric salvo imprevisti sarà un nuovo calciatore del Milan! Questa la sua impressionante carriera

Luka Modric, il talentuoso centrocampista croato, continua a scrivere la sua storia nel mondo del calcio, come riportato da Matteo Moretto settimana prossima svolgerà le visite con il Milan. Con una carriera che ha attraversato i palcoscenici più importanti, Modric si è affermato come uno dei migliori giocatori della sua generazione. Nato il 9 settembre 1985 a Zadar, in Croazia, ha iniziato la sua carriera professionistica nel 2003 con il club croato del Dinamo Zagabria, dove ha subito mostrato le sue straordinarie doti tecniche e la sua visione di gioco.

Nel 2008, Modric ha fatto il salto in Premier League, unendosi al Tottenham Hotspur. Qui, ha affinato ulteriormente il suo talento, diventando un elemento chiave della squadra e contribuendo a farla competere ai massimi livelli. Il suo stile di gioco elegante e le sue abilità nel controllo del pallone hanno attirato l’attenzione di club di tutto il mondo. Nel 2012, Modric ha firmato con il Real Madrid, dove ha raggiunto vette senza precedenti. Con i Blancos, ha conquistato numerosi trofei, tra cui cinque UEFA Champions League e diversi titoli di campione di Spagna. Il culmine della sua carriera è arrivato nel 2018, quando ha ricevuto il Pallone d’Oro, diventando il primo giocatore non argentino o brasiliano a vincere il premio dal 2007. Questo riconoscimento ha messo in evidenza non solo il suo talento individuale, ma anche il suo impatto sul gioco.

Oltre ai successi a livello di club, Modric è stato fondamentale anche per la nazionale croata, guidandola fino alla finale della Coppa del Mondo 2018, un traguardo storico per il paese. Con una carriera costellata di successi e traguardi, Luka Modric continua a essere una figura ispiratrice nel calcio mondiale, dimostrando che la passione e la dedizione possono portare a risultati straordinari.