Modric Milan, Bianchin assicura: «Per il croato non è una questione di soldi. Ecco cosa cerca»

Modric Milan, Luca Bianchin ha aggiornato la situazione per quanto riguarda il possibile arrivo del centrocampista croato in rossonero

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin ha dato questo aggiornamento sul calciomercato Milan alla voce Luka Modric:

PAROLE – «Il Milan è deciso a portare Luka Modric in rossonero e vuole farlo in fretta. La trattativa tra il capitano della Croazia e il club per cui tifava da bambino è proseguita anche in queste ore, il ds Tare ha raggiunto il giocatore a Rijeka nel ritiro della nazionale croata e c’è ottimismo per arrivare a un accordo che faccia tutti contenti. Quando? In pochissimo tempo. Non siamo ancora alla stretta di mano ma un dialogo è in corso e l’idea porta a un contratto annuale con opzione per una seconda stagione. La cifra? Presto per dirlo, ma potrebbe non essere lontana dai 3-3,5 milioni netti per la stagione 2025-26. Modric in questo momento è a Fiume, o Rijeka, la città in cui la Croazia sta preparando le partite con Gibilterra e Repubblica Ceca. Andrà in campo venerdì e lunedì ma, tra un allenamento e l’altro, penserà al suo futuro. La certezza è che i soldi per lui non sono la priorità. Vuole giocare un altro anno e cerca una sfida affascinante. Il Milan sembra perfetto».