Modric Milan, il ct croato Dalic parla del futuro del centrocampista: «Molte volte lo hanno dato per finito, spero…»

Modric Milan, il ct croato Dalic parla del futuro del centrocampista croato anche in vista del Mondiale 2026 nel post partita di Colombia Croazia

Nella notte italiana tra giovedì e venerdì, la Croazia ha superato la Colombia per 2-1 in amichevole a Orlando. Luka Modric, capitano e simbolo della nazionale croata, è partito dalla panchina entrando solo negli ultimi minuti: un segnale positivo anche per il Milan, che può beneficiare di un impiego ridotto del suo fuoriclasse.

Al termine della gara, il ct Zlatko Dalic ha parlato in conferenza stampa del futuro del centrocampista croato, sottolineando come ogni decisione spetterà esclusivamente al giocatore.

DALIC SU MODRIC – «Luka sa meglio di chiunque altro cosa farà e come proseguirà. È il nostro capitano, la nostra guida e il nostro leader. Molte volte lo hanno dato per finito, ma lui è unico e irripetibile. Spero che ci aiuterà al Mondiale a fare ancora una volta grandi cose».

Le parole di Dalic confermano quindi l’importanza di Modric all’interno della Croazia, e chissà anche al Milan, lasciando però totale libertà al giocatore per quanto riguarda il suo futuro internazionale, con lo sguardo già rivolto al prossimo Mondiale.

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