Rinnovo Modric, dalla Spagna arrivano aggiornamenti sul futuro del centrocampista? Ecco i dettagli

Rinnovo Modric, dalla Spagna si parla del futuro del centrocampista croato: rimarrà in rossonero? I dettagli

Il talento cristallino di Luka Modric continua a incantare, ma il passare del tempo impone riflessioni profonde che vanno oltre il rettangolo verde di San Siro. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il futuro del Pallone d’Oro 2018 è diventato un caso internazionale: il suo contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno e l’incertezza regna sovrana. Nonostante l’importanza tattica che riveste nello scacchiere di Massimiliano Allegri, il centrocampista non ha ancora sciolto le riserve sulla direzione da intraprendere nella prossima stagione.

Le opzioni sul tavolo sono diverse e tutte cariche di significato per la carriera di una leggenda. Da un lato c’è la possibilità di esercitare l’opzione di rinnovo per un altro anno in maglia rossonera, dall’altro la tentazione di un nuovo cambio di scenario o, più drasticamente, il ritiro definitivo. «Il giocatore non ha ancora deciso se continuare per un altro anno con i rossoneri o se cambiare squadra o se salutare definitivamente il calcio giocato dopo il Mondiale con la Croazia», scrive la testata spagnola, evidenziando come l’appuntamento iridato resti il vero spartiacque della sua decisione.

Rinnovo Modric, il Milan attende un segnale dal suo “Maestro”

In via Aldo Rossi e tra i corridoi di Milanello il clima è di attesa fiduciosa, ma anche di rispettoso silenzio. La dirigenza e lo staff tecnico sperano ovviamente in una permanenza del croato, considerato un pilastro fondamentale per la crescita del gruppo. Tuttavia, l’ultima parola spetta solo a lui: «In via Aldo Rossi e a Milanello tutti sperano ovviamente nella sua permanenza, ma il centrocampista, che ha un’opzione di rinnovo a suo favore, non ha ancora comunicato le sue intenzioni». Il Milan resta alla finestra, consapevole che un eventuale addio di Modric obbligherebbe il club a cercare un profilo di altissimo spessore per non disperdere il patrimonio di esperienza accumulato.