Modric, Del Piero impazzisce: «Siamo innamorati. In Italia può giocare fino a 50 anni»

Luka Modric è stato protagonista di una grande partita nel derby di Milano, a tessere le sue lodi è stato un ex campione come Alessandro Del Piero. Ai microfoni di CBS Sports Golazo, l’ex Capitano della Juventus e vincitore del Mondiale 2006, ha parlato così del croato:

SIAMO INNAMORATI – «Modric è incredibile, può continuare a giocare fino a 50 anni. Modric affascina così tanto perché siamo innamorati della sua intelligenza. Tutto inizia nella sua testa e poi continua con il cuore».

FINO A 50 ANNI – «Lui è innamorato di questo gioco in modo puro. E questa è la cosa più incredibile. Ora che gioca in Italia può continuare fino a 50 anni».

