MN24 – Nasce la “rivoluzione Ibra”: chi può lasciare il Milan è Suso

Prende forma la “Rivoluzione” tecnico e tattica dovuta all’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan: chi può partire è Suso

L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan potrebbe portare ad una piccola rivoluzione tecnico-tattica che, a sorpresa rispetto alle ultime notizie, non coinvolgeranno Piatek e Lucas Paquetà. Per i due giocatori il Milan ha speso circa 70 milioni di euro, una cifra troppo difficile da recuperare cedendo i due calciatori a gennaio e pertanto verrà utilizzata la presenza di un leader tecnico e carismatico come Zlatan Ibrahimovic per rilanciarne le prestazioni e, al contempo, il valore.

Secondo quanto raccolto da Milan News 24, chi potrebbe uscire dai piani del Milan è Jesus Suso, altro giocatore appartenente alla scuderia di Minio Raiola, la cui cessione genererà sicura plusvalenza essendo stato pagato praticamente a zero all’epoca di Adriano Galliani. Suso ha dimostrato nel corso di questi anni in rossonero di non sapersi adattare a ruoli diversi da quello di esterno destro e con il sempre più probabile cambio di modulo a due punte, la presenza dello spagnolo appare sempre più superflua.