MN24 – Milan Primavera Napoli: Chaka Traoré verso il recupero, le ultime

Domani il Milan Primavera sfiderà il Napoli. Giungono buone notizie dall’infermeria rossonera, Chaka Traoré potrebbe…

Chaka Traoré verso il recupero per la gara del Milan Primavera di domani contro il Napoli. Come quanto appreso dalla nostra redazione MilanNews24.com, il ragazzo sta tornando in condizione dopo l’infortunio alla caviglia subito contro l’Atalanta.

Oggi si faranno le ultime valutazioni per capire se convocarlo o risparmiarlo in vista del match di martedì con il Porto in Youth League.