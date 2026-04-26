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MN24 – Milan Juventus, ci sarà anche Gerry Cardinale a San Siro!
MN24 – Milan Juventus, ci sarà anche Gerry Cardinale a San Siro per vedere il big match della 34a giornata di Serie A decisivo per la corsa Champions
Per Milan-Juventus di questa sera, gara valida per la 34ª giornata di Serie A, a San Siro è presente anche Gerry Cardinale, fondatore e managing partner di RedBird Capital Partners, proprietaria del club rossonero.
Secondo quanto appreso da noi, il dirigente italoamericano assisterà dal vivo a una delle partite più importanti del finale di stagione, con in palio punti pesanti nella corsa alla prossima Champions League.
Nel corso del 2026, Cardinale ha aumentato la propria presenza fisica accanto alla squadra rispetto agli anni precedenti, facendosi vedere più volte allo stadio in occasione delle gare casalinghe del Milan. Un segnale di maggiore vicinanza al club in un momento delicato e decisivo della stagione.
L’ultima apparizione pubblica del numero uno di RedBird risaliva a inizio marzo, in occasione del derby contro l’Inter, vinto dai rossoneri per 1-0 grazie alla rete decisiva di Pervis Estupinan.
Anche stavolta Cardinale seguirà da vicino il Milan in una notte che può indirizzare il futuro europeo del club.
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