MN24 – Milan Femminile: recupero lampo per Grimshaw e Piemonte

Contrariamente alle previsione, Piemonte e Grimshaw hanno recuperato rapidamente e saranno a disposizione per il Verona

Ottime notizie per il Milan Femminile allenato da Maurizio Ganz. Contrariamente alle previsioni, Piemonte e Grimshaw hanno recuperato dai rispetti acciacchi e come appreso dalla nostra redazione hanno svolto l’intero allenamento in gruppo.

Ganz potrà dunque regolarmente convocarle per la sfida contro l’Hellas Verona.