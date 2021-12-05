Milan Women
MN24 – Milan femminile Inter: arrivati i pullman delle squadre, VIDEO
Milan femminile Inter: arrivati in questi istanti i pullman delle rispettive squadre. Calcio di inizio ore 14:30. Ecco il video esclusivo
Milan femminile Inter: arrivati in questi istanti i pullman delle rispettive squadre. Calcio di inizio ore 14:30. Ecco il video esclusivo
Ore 12:55 – Arrivato il pullman del Milan
Milan femminile arrivato
🎥@LucaManinetti pic.twitter.com/cSXdrTEsK8
— Milan News 24 (@Milannews24_com) December 5, 2021
Ore 13:04 – Arrivato il pullman dell’Inter
Arrivato anche l'#InterWomen @LucaManinetti pic.twitter.com/rXgd1RZGlz
— Milan News 24 (@Milannews24_com) December 5, 2021