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MN24 – Milan femminile Inter: arrivati i pullman delle squadre, VIDEO

Pubblicato

2 minuti fa

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Milan femminile Inter: arrivati in questi istanti i pullman delle rispettive squadre. Calcio di inizio ore 14:30. Ecco il video esclusivo

Milan femminile Inter: arrivati in questi istanti i pullman delle rispettive squadre. Calcio di inizio ore 14:30. Ecco il video esclusivo

Ore 12:55 – Arrivato il pullman del Milan

Ore 13:04 – Arrivato il pullman dell’Inter

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