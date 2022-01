MN24 – Milan femminile: Giacinti verso l’addio, i dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Valentina Giacinti viaggia verso il clamoroso addio dal Milan femminile. Fumata nera dopo l’incontro di oggi con la dirigenza rossonera

Fumata nera tra il Milan femminile e Valentina Giacinti. La bomber rossonera, stando a quanto appreso dalla nostra redazione MilanNews24.com, viaggia verso l’addio.

L’incontro con la dirigenza rossonera ha dato esito negativo. La volontà della giocatrice, come riporta Il Calcio Femminile, era quella di restare in rossonero, cercando più volte di ricucire con il tecnico, ma ad alcune condizioni: la restituzione della fascia da capitano non è la sola.

Possibile futuro ancora in Italia: la Fiorentina ci prova ma occhio anche all’estero con il Chelsea a tener d’occhio la situazione.