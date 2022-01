Fattore Giacinti: il dato del capitano delle rossonere contro la Roma

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fattore Giacinti. Il 5 gennaio a Latina il Milan Femminile sfiderà la Roma in semifinale di Supercoppa. Le rossonere possono contare sulla variabile rapprentata dal proprio capitano Valentina Giacinti.

Secondo i dati Opta infatti la 9 rossonera è la giocatrice che ha segnato più reti per il Milan contro la Roma in tutte le competizioni (cinque, escludendo la lotteria dei rigori in finale di Coppa Italia).