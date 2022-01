Milan femminile: UFFICIALE l’addio di Federica Rizza

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Federica Rizza lascia ufficialmente il Milan femminile. Pronta una nuova avventura alla Sampdoria. Le parole del terzino

Federica Rizza lascia ufficialmente il Milan femminile. Pronta una nuova avventura alla Sampdoria.

Il terzino lodigiano chiude la carriera in rossonero con 34 presenze totali (28 in Serie A), frutto di 1 assist per un totale di 1659 minuti disputati. Le parole del terzino:

«Caro Milan, ci sarebbero tante cose da dire: sono entrata tre anni e mezzo fa in questa grande famiglia, mi rispecchiavo e mi rispecchio tutt’ora nei valori che porta con sé: rispetto, lealtà, passione, orgoglio.

Ho sempre messo avanti il bene della squadra, ho lottato anche quando non potevo farlo, ho cercato di dare il mio contribuito dentro e fuori dal campo e credo, e spero, di aver lasciato qualcosa.

Nonostante ciò, mi trovo ora a dover prendere un’altra strada, per il mio bene.

Affronterò una nuova sfida, una sfida con la quale mi posso mettere alla prova, per dimostrare, prima di tutto a me stessa, il mio valore.

Ringrazio tutti coloro che mi hanno accompagnata in questi anni intensi, belli, sfortunati anche, personalmente parlando; ringrazio tutti, tifosi compresi, perché grazie ad ognuno di voi sono cresciuta e, nel bene o nel male, ho imparato qualcosa.

Grazie soprattutto alle mie compagne, con cui ho condiviso tanto.

Auguro un grande in bocca al lupo a te, Milan: che tu possa diventare grande.

Sperando in un “Arrivederci” e non in un “Addio”.

Sempre Forza Milan.»