MN24 – Milan Femminile, Ganz: «Abbiamo mandato un messaggio al campionato. Ci siamo anche noi»

Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, ha analizzato ai nostri microfoni l’importantissima vittoria sulla Juventus Women

«Le ragazze si fanno in 8 per allenarsi, poi alcune partite le vinci bene e perdi partite che non meriti. Dobbiamo andare in campo per vincere, poi non sempre ci si riesce. La Juventus è la squadra più forte del campionato, così come la Roma che sta facendo un grandissimo campionato. Soprattutto la loro panchina fa la differenza. A centrocampo siamo ben coperti, certamente abbiamo preso Mascarello per farci fare il salto di qualità. ha alcuni problemini fisici ma stiamo lavorando per capire come migliorarla fisicamente. Prima prendiamo gli schiaffi, poi la settimana successiva reagiamo. Dovremmo trovare più equilibrio. Oggi abbiamo fatto una grande partita, alla Juventus mancavano alcune giocatrici all’andata, oggi era una squadra quasi al completo. Sono contento per tutte le giocatrici, hanno lavorato bene sia in attacco che in difesa. Ora c’è la Coppa Italia, poi ci saranno Pomigliano e Como dopo la sosta. Però godiamoci questa vittoria, è la prima vittoria a Torino. Non so quante squadre abbiano vinto qui, noi ci siamo riusciti e sono molto orgoglioso. Potevamo andare a 17 punti dalla Roma, a 12 dalla Juve. Questa vittoria ci rilancia, ci vogliamo essere. Abbiamo perso punti pesanti con Como e Pomigliano. Nonostante tutto siamo qui, è un bel messaggio visto che non siamo calcolati come negli ultimi 4-5 anni. Si para di Inter, di Fiorentina, giustamente di Roma ma ci siamo anche noi. Continuiamo a lavorare, ci saranno due sfide importanti con tanti scontri diretti e poi la pool scudetto. Li vedremo chi sarà più bravo ».