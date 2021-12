MN24 – Infortunio Rebic, lavoro sul campo per il croato: la situazione

Ante Rebic ha quasi completamente recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto fuori un mese: oggi lavoro sul campo per il croato

Buone notizie da Milanello. Come appreso dalla nostra redazione infatti, Ante Rebic ha svolto oggi un lavoro personalizzato sul campo con corsa e allunghi a differenza degli altri infortunati (Leao e Ibrahimovic).

Il rientro in gruppo sembra questione di giorni e non ci dovrebbero essere problemi per la disponibilità dell’esterno croato per la gara del prossimo 6 gennaio a San Siro contro la Roma.